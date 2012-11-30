Тайные страхи Интернет-пользователей

Обнародованы данные исследования Harris Interactive, целью которого было выяснить, чего больше всего опасаются Интернет-пользователи в Сети. Заказчиком данного исследования является Лаборатория Касперского, а само исследование проходило весной текущего года. В опросе приняли участие несколько тысяч жителей США и Европы, которые регулярно пользуются интернетом. Как показали результаты исследования, главным ночным кошмаром среднестатистического юзера является кража информации, относящейся к финансовым сделкам. В США и странах Западной Европы более половины активных интернет-пользователей регулярно совершают покупки через Интернет и являются владельцами счетов в различных электронных платежных системах. Согласно статистике, двое из десяти владельцев электронных счетов хоть раз в жизни сталкивались со взломом или попыткой взлома своего счета. Поэтому неудивительно, что 60% опрошенных поставили доступ сторонних лиц к своему электронному счету на первое место в рейтинге интернет-угроз.

На втором месте этого своеобразного топа – захват хакерами паролей от различных онлайн-сервисов, включая сетевые игры. 58% опрошенных ответили, что факт кражи пароля от любимой онлайн-услуги вызвал бы у них панику.

Среди других интернет-опасностей, названных респондентами Harris Interactive – взлом электронной почты, кража файлов мультимедиа, доступ посторонних к адресным книгам.

В ходе данного опроса специалисты из Harris Interactive также выяснили, где именно пользователи предпочитают хранить информацию, позволяющую управлять электронными счетами и прочили личными ресурсами. Как оказалось, почти треть опрошенных (31%) хранят все пароли на ноутбуках, которые носят с собой, а 12% респондентов заявили, что вся персональная информация находится в их смартфонах и мобильных телефонах.