Рубрики
Главные материалы
Главный спонсор

Голосование

Используйте ли вы Twitter?

Посмотреть результаты!

Loading ... Loading ...
Последние новости
Реклама


© 2007—2010 WebMilk

Блог для продвинутых
пользователей Сети
Тайные страхи Интернет-пользователей
30 ноября 2012 | Комментарии: 2
Автор: kisanya1988

Обнародованы данные исследования Harris Interactive, целью которого было выяснить, чего больше всего опасаются Интернет-пользователи в Сети. Заказчиком данного исследования является Лаборатория Касперского, а само исследование проходило весной текущего года. В опросе приняли участие несколько тысяч жителей США и Европы, которые регулярно пользуются интернетом. Как показали результаты исследования, главным ночным кошмаром среднестатистического юзера является кража информации, относящейся к финансовым сделкам. В США и странах Западной Европы более половины активных интернет-пользователей регулярно совершают покупки через Интернет и являются владельцами счетов в различных электронных платежных системах. Согласно статистике, двое из десяти владельцев электронных счетов хоть раз в жизни сталкивались со взломом или попыткой взлома своего счета. Поэтому неудивительно, что 60% опрошенных поставили доступ сторонних лиц к своему электронному счету на первое место в рейтинге интернет-угроз.

На втором месте этого своеобразного топа – захват хакерами паролей от различных онлайн-сервисов, включая сетевые игры. 58% опрошенных ответили, что факт кражи пароля от любимой онлайн-услуги вызвал бы у них панику.

Среди других интернет-опасностей, названных респондентами Harris Interactive – взлом электронной почты, кража файлов мультимедиа, доступ посторонних к адресным книгам.

В ходе данного опроса специалисты из Harris Interactive также выяснили, где именно пользователи предпочитают хранить информацию, позволяющую управлять электронными счетами и прочили личными ресурсами. Как оказалось, почти треть опрошенных (31%) хранят все пароли на ноутбуках, которые носят с собой, а 12% респондентов заявили, что вся персональная информация находится в их смартфонах и мобильных телефонах.
 
Комментариев: 2

Автор: Тайные страхи Интернет-пользователей | My Wordpress
26 марта 2013 в 21:02

[...] WebMilk: Film2 — блог о кино, Catalogr — весь русский Web 2.0. | Permalink | Нет [...]

Автор: Тайные страхи Интернет-пользователей | Последние новости Интернета
9 апреля 2014 в 06:27

[...] WebMilk: Film2 — блог о кино, Catalogr — весь русский Web 2.0. | Permalink | Комментарии: [...]
 
Добавить комментарий

 
 
Обратите внимание
Подписка



Введите ваш e-mail адрес:

Delivered by FeedBurner
Зеркала и профили
@ + LiveJournal
@ + TooDoo
@ + iGoogle
@ + Twitter
@ + Ya.ru
Статистика

Авторизация
Дизайн сайта — «Bramox Group»
Работает на WordPress, благодаря стараниям AlexPro