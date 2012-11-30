Топ-менеджеры Facebook об ошибках начинающих продвиженцев

Топ-менеджеры крупнейшей в мире соцсети Facebook раскрыли журналистам одного из зарубежных СЕО-порталов секреты успешного продвижения маркетологов, которые занимаются продвижением товаров или услуг через сеть. Сара Смит, руководитель подразделения Facebook по онлайн-операциям и Шон Брюик, руководитель департамента измерительных платформ, выделяют несколько типичных ошибок продвижения товара или услуги через Фейсбук.

- Неполное заполнение информационных разделов. Некоторые Интернет-бизнесмены, создавая страницу в Фейсбуке, не заморачиваются заполнением всех полей, ограничиваясь описанием бренда, его лозунгом и прайсами. Между тем, стоит указывать всю информацию, способную заинтересовать потенциального клиента, вплоть до часов работы магазина.

- Неправильный подбор фото, отражающего суть бренда. По мнению Брюика и Смит, заглавное фото не должно содержать никакой лишней информации, например, цен или слоганов.

- Частое размещение постов на странице бренда. По подсчетам экспертов Facebook, среднестатистический целевой пользователь лайкает от 4 до 6 страниц за 30 дней, поэтому вполне достаточно публиковать по паре постов в неделю и ориентироваться на результат.

- Размещение слишком длинных постов. По данным экспертов, записи, состоящие из пары фраз, собирают больше лайков и их чаще перепостят, нежели длинные публикации.

- Публикация сообщений, не касающихся непосредственно продвигаемого товара или услуги. Если читатели страницы будут часто видеть на ней нерелевантный контент, они могут разочароваться в бренде.

- Настаивать на «лайках». Частые просьбы типа «Поставьте, пожалуйста, лайк!» или «Сделайте перепост!» могут рассматриваться как неуверенность владельцев странички в своем продукте. Качественный, интересный контент и так будут «лайкать».