Рубрики
Главные материалы
Главный спонсор

Голосование

Используйте ли вы Twitter?

Посмотреть результаты!

Loading ... Loading ...
Последние новости
Реклама


© 2007—2010 WebMilk

Блог для продвинутых
пользователей Сети
Google основал интернет-каталог исчезающих языков
22 декабря 2012 | Комментарии: 4
Автор: kisanya1988

Google внесет свою лепту в дело сохранности исчезающих языков. Подразделение компании, занимающееся благотворительными проектами (это значит, что финансирование их осуществляется с собственных счетов Google), запустило специальный проект под названием Endangered Language. На его официальном сайте размещена информация, касающаяся всех языков, считающихся исчезающими в настоящее время (таковых более трех тысяч). На каждый из них есть своеобразное мини-досье, в котором, помимо прочих параметров, указан уровень его «жизнеспособности», оцененный экспертами Endangered Language по шестибалльной шкале.

Информация по языкам в базе сайта четко структурирована. У каждого из языков есть своя страничка, на которой посетитель может ознакомиться с образцами письменности языка, а также послушать живую речь в аудиозаписи.

Из каталога Endangered Language можно узнать приблизительное количество носителей того или иного языка. Также на сайте присутствует подробная карта функционирования вымирающих языков. На территории России, согласно данным Endangered Language, существуют такие исчезающие языки, как эвенкийский (около семи тысяч носителей), нганасанский (около пятисот), омокский (около полутора сотен носителей), а также энецкий, который некоторые исследователи причисляют к уже исчезнувшим языкам (согласно официальным данным, количество людей, владеющих им, не превышает трех десятков).

Информационная база портала Endangered Language основана на данных лингвистической лаборатории Linguist List, Международного каталога исчезающих языков и других источников, авторитетность которых не вызывает сомнений. База сайта Endangered Language регулярно обновляется. Поучаствовать в деле сохранности исчезающих языков может каждый посетитель сайта – на портале существует возможность добавления образцов письменной или устной речи в текстовых форматах или звуковых файлах.
 
Комментариев: 4

Автор: Vlad
8 января 2013 в 18:05

Все новости с CES 2013 на areanews.ru

Автор: Самое интересное в сети
21 марта 2013 в 21:30

[...] Спонсоры WebMilk: Film2 — блог о кино, Catalogr — весь русский Web 2.0. | Permalink | Комментарии: 1 [...]

Автор: Google основал интернет-каталог исчезающих языков | Blog
31 марта 2013 в 13:28

[...] WebMilk: Film2 – блог о кино, Catalogr – весь русский Web 2.0. | Permalink | Комментарии: [...]

Автор: Galina
4 мая 2014 в 17:16

Хотелось бы сообщить Вам относительно исчезающего кетского языка, на котором говорят в бассейне реки Енисей.
Владею родным (кетским) языком в совершенстве.
Являюсь автором учебников для кетских школ (кетов – 450 человек, в основном старшее поколение). Существуют ли на сайте образцы кетского языка? Хотелось бы поучаствовать в деле исчезающего кетского языка!
С уважением Г.Николаева 4.05.2014г.
 
Добавить комментарий

 
 
Обратите внимание
Подписка



Введите ваш e-mail адрес:

Delivered by FeedBurner
Зеркала и профили
@ + LiveJournal
@ + TooDoo
@ + iGoogle
@ + Twitter
@ + Ya.ru
Статистика

Авторизация
Дизайн сайта — «Bramox Group»
Работает на WordPress, благодаря стараниям AlexPro