Google основал интернет-каталог исчезающих языков

Google внесет свою лепту в дело сохранности исчезающих языков. Подразделение компании, занимающееся благотворительными проектами (это значит, что финансирование их осуществляется с собственных счетов Google), запустило специальный проект под названием Endangered Language. На его официальном сайте размещена информация, касающаяся всех языков, считающихся исчезающими в настоящее время (таковых более трех тысяч). На каждый из них есть своеобразное мини-досье, в котором, помимо прочих параметров, указан уровень его «жизнеспособности», оцененный экспертами Endangered Language по шестибалльной шкале.

Информация по языкам в базе сайта четко структурирована. У каждого из языков есть своя страничка, на которой посетитель может ознакомиться с образцами письменности языка, а также послушать живую речь в аудиозаписи.

Из каталога Endangered Language можно узнать приблизительное количество носителей того или иного языка. Также на сайте присутствует подробная карта функционирования вымирающих языков. На территории России, согласно данным Endangered Language, существуют такие исчезающие языки, как эвенкийский (около семи тысяч носителей), нганасанский (около пятисот), омокский (около полутора сотен носителей), а также энецкий, который некоторые исследователи причисляют к уже исчезнувшим языкам (согласно официальным данным, количество людей, владеющих им, не превышает трех десятков).

Информационная база портала Endangered Language основана на данных лингвистической лаборатории Linguist List, Международного каталога исчезающих языков и других источников, авторитетность которых не вызывает сомнений. База сайта Endangered Language регулярно обновляется. Поучаствовать в деле сохранности исчезающих языков может каждый посетитель сайта – на портале существует возможность добавления образцов письменной или устной речи в текстовых форматах или звуковых файлах.