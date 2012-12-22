Олег Тиньков будет зарабатывать на интернет-рекламе

Владелец банка «Тинькофф кредитные системы» Олег Тиньков, один из богатейших людей России, займется инвестированием в Интернет-рекламу. Недавно Тиньков совместно с холдингом Goldman Sachs основал интернет-предприятие Tinkoff Digital. Эта компания займется разработкой новых идей и продуктов для рынка интернет-рекламы. По мнению многих финэкспертов, Тиньков сделал правильный шаг, основав данный проект, поскольку перспективы развития рынка интернет-рекламы в России довольно радужные. По предварительным прогнозам, оборот от такой рекламы увеличится более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

Официально датой рождения компании Tinkoff Digital можно считать 15 июня – именно в этот день были подписаны документы о ее создании. А явление миру проекта состоялось в ночь с 19 на 20 июня, когда Тиньков разместил ссылку на своей странице в Google+

Основная доля акций предприятия находится у Тинькова, компания Goldman Sachs выступит в роли инвестора. В ближайшее время компаньоны планируют инвестировать в Tinkoff Digital двадцать миллионов долларов, которые пойдут на организацию команды специалистов, разработку и покупку новых технологий и оборудования, а также продвижение новых рекламных продуктов, способных в дальнейшем принести доход.

На пост генерального директора Tinkoff Digital назначена Анна Знаменская, сооснователь и гендиректор портала ivi.ru., одного из крупнейших интернет-кинотеатров в Рунете. Анне Знаменской принадлежит стартап Workingmama.ru., также она в свое время числилась коммерческим директором компании «Рамблер Интернет Холдинг». Пока что она и Тиньков – единственные лица, указанные на странице проекта в разделе «Команда».