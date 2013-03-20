Microsoft теряет деньги на поисковике Bing

Компания Microsoft, по заявлению руководства, продолжает «испытывать энтузиазм» по поводу перспектив своего поискового сервиса Bing. Правда, энтузиазм сопряжен со значительными денежными затратами. Например, только за последний финансовый квартал корпорация вложила более 713 миллионов долларов в развитие Bing. За предпоследний квартал было потрачено $411 миллионов.

Похоже на то, что такие вложения оправдывают себя – к примеру, за тот же последний квартал прибыль от размещения рекламы на Bing выросла на 19%.

Сейчас ситуация на поисковом рынке выглядит следующим образом: Google принадлежит 85,75 мирового рынка Интернет-поиска, Yahoo – 5,38%, Baidu – 3,52%, Bing – 3,11%.

В стремлении привлечь новых пользователей, разработчики Bing стараются создать как можно более функциональный дизайн, который действительно будет удобен для посетителей. Джефф Хеншау, менеджер по продуктам Microsoft, утверждает, что нынешний дизайн действительно очень хорош – и с точки зрения функциональности, и с точки зрения графического оформления. «Каждый день Bing все более и более эффективно выполняет задачи, и мы стараемся дополнять функционал сервиса», – говорит Хеншау.

Главный вопрос сейчас – сколько еще Microsoft будет мириться с убыточным онлайн-подразделением в своей компании. Анонимные источники утверждают, что некоторые крупные инвесторы корпорации уже не желают более терпеть убытки.

Отметим, что сделка с Yahoo! еще далека от того, чтобы приносить прибыль – предстоит еще много этапов работы по этому проекту, прежде, чем общая схема сотрудничества станет полностью функциональной. Скорее всего, сделка начнет «работать» ближе к 2014 году – по крайней мере, так считает руководство Microsoft.