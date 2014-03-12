Банковские депозиты – проценты: в банках России

После январского снижения в десятке лучших банков России максимального уровня ставки процента по вкладам, в феврале-начале марта произошел его незначительный рост. Проценты по депозитам в банках увеличились на 0,1%. Четвертая декада февраля ознаменовалась показателем ставки по денежным инвестициям на уровне 8,37% (для сравнения, в первой декаде ставка равнялась 8,27%).

За критерием объема привлеченных средств, десятку банков России в 2014 году открывают «ВTБ 24», «Сбeрбaнк», «Бaнк Москвы», «Райффайзенбанк», «Гaзпрoмбaнк», «Русский Стaндарт», «Альфa-Банк», «Рoссельхoзбанк», «Промсвязьбaнк» и «Хoум Крeдит Бaнк».

В нынешний период, банков РФ, которые готовы платить вкладчикам более 10 процентов, все меньше. К 2014 году лидирующим банком по уровню годового процента остается «Интерактивный Банк», по вкладу «Безрисковый» можно получить 11,3% годовых. Обязательное условие – минимальная сумма вложения 50 тысяч рублей. На втором месте находится «АктивКапитал Банк» со ставкой в 11% и суммой вклада 30 тыс. рублей, предусмотрен частичный вывод средств. Тройку лидеров замыкает «ДжиИ Мани Банк». Процент по вложениям – 11%, минимальный капитал – 250 тыс. рублей. Банковские депозиты, проценты которых ниже среднего уровня, более надежные.