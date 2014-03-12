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Самые выгодные депозиты в банках: максимальные ставки
12 марта 2014 | Нет комментариев
Автор: kisanya1988

Как правило, на сегодня выгодные депозиты в банках России не превышают уровень ставки в 11%. Эффективность вложения средств измеряется не только критерием «максимальной ставки», но и периодом вклада и необходимой суммой (минимумом). Составим рейтинг максимальных ставок по депозитам для банковских учреждений Российской Федерации, но лишь для тех банков, которые находятся в государственной системе гарантирования вкладов. Сгруппируем основные показатели по банкам в таблицу.

№ п/п Название банка и вклада Ставка, % Минимальный вклад, рублей Период вклада, мес. Примечание
1 Интерактивный банк, депозит «Безрисковый» 11,3 50.000 24 -
2 АктивКапитал Банк, программа «Зимняя сказка» 11 30.000 24 Возможность частичного вывода средств
3 ДжиИ Мани Банк, «Правильный выбор» 11 250.000 24 Капитализация % и частичный вывод денег
4 Трансстройбанк, вклад «Зимняя сказка» 11 500.000 18 -
5 Межтрастбанк, программа вложения «Рождественская мелодия» 10.8 100.000 12 Постоянное пополнение счета
6 ФПБ Банк, депозит «Время подарков. Новый сезон» 10.8 50.000 12 -
7 Банк «Евромет», вклад «Максимальный Плюс» 10,76 100.000 12 Капитализация % и пополнение

Самый выгодный депозит в банке – не всегда с самым высоким уровнем доходности. Здесь нужно учитывать такие факторы как: минимальный вклад, возможность досрочного снятия средств, пополнения, автоматической пролонгации и многое другое. При выборе выгодного депозита не стоит забывать о программе страхования вкладов на сумму до 700.000 рублей. Самый выгодный банковский вклад можно оформить в «АктивКапитал Банке». Процент неплохой – 11%, предусмотрено снятие части средств. По истечению трех месяцев доступно полное закрытие вклада без списания процентов.
 
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