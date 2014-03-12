Самые выгодные депозиты в банках: максимальные ставки

Как правило, на сегодня выгодные депозиты в банках России не превышают уровень ставки в 11%. Эффективность вложения средств измеряется не только критерием «максимальной ставки», но и периодом вклада и необходимой суммой (минимумом). Составим рейтинг максимальных ставок по депозитам для банковских учреждений Российской Федерации, но лишь для тех банков, которые находятся в государственной системе гарантирования вкладов. Сгруппируем основные показатели по банкам в таблицу.
|№ п/п
|Название банка и вклада
|Ставка, %
|Минимальный вклад, рублей
|Период вклада, мес.
|Примечание
|1
|Интерактивный банк, депозит «Безрисковый»
|11,3
|50.000
|24
|-
|2
|АктивКапитал Банк, программа «Зимняя сказка»
|11
|30.000
|24
|Возможность частичного вывода средств
|3
|ДжиИ Мани Банк, «Правильный выбор»
|11
|250.000
|24
|Капитализация % и частичный вывод денег
|4
|Трансстройбанк, вклад «Зимняя сказка»
|11
|500.000
|18
|-
|5
|Межтрастбанк, программа вложения «Рождественская мелодия»
|10.8
|100.000
|12
|Постоянное пополнение счета
|6
|ФПБ Банк, депозит «Время подарков. Новый сезон»
|10.8
|50.000
|12
|-
|7
|Банк «Евромет», вклад «Максимальный Плюс»
|10,76
|100.000
|12
|Капитализация % и пополнение
Самый выгодный депозит в банке – не всегда с самым высоким уровнем доходности. Здесь нужно учитывать такие факторы как: минимальный вклад, возможность досрочного снятия средств, пополнения, автоматической пролонгации и многое другое. При выборе выгодного депозита не стоит забывать о программе страхования вкладов на сумму до 700.000 рублей. Самый выгодный банковский вклад можно оформить в «АктивКапитал Банке». Процент неплохой – 11%, предусмотрено снятие части средств. По истечению трех месяцев доступно полное закрытие вклада без списания процентов.