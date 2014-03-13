Депозиты «Финансы и Кредит» – отзывы о банке

Финансовое учреждение, банк «Финансы и Кредит» – один из коммерческих лидеров на рынке Украины, основан в октябре 1991 года. По депозитам население занимает 8-е место в рейтинге украинских банков.

Депозиты «Финансы и Кредит» поделены на три группы: для физических лиц, для малого бизнеса и для крупных корпораций. Остановимся на программах вклада для населения:

Депозит на акционной основе (до 31.03.2014 года) за программой «Новые деньги» предусматривает депозиты в долларах и национальной валюте сроком 6 и 3 месяца и ставками 12 и 24% соответственно. Выплата прибыли производится каждый месяц; «Свободные деньги – заработай больше!» – вклад, принадлежащий к акционным депозитам. Оформляется в гривне (сумма минимум 10 гривен), годовой процент – 20%, два варианта открытия: через отделение банка или с помощью электронной системы расчетов; Депозит «Великолепная семерка» предлагает вложить сумму от 500 гривен на семь дней под 20,2% в национальной валюте. Проценты начисляются в конце семидневного периода; Вклад «Классик». Вложение принимаются в долларах, евро, рублях, гривнах и английских фунтах. Срок депозита от 3-х месяцев до двух лет. Процент от вклада рублей на шесть месяцев составляет 4,5%; «Стандарт». Данный вид депозита для тех, кто хочет сохранить и преумножить капитал одновременно. Ставка процента в гривне за год – 22%. Предусмотрено пополнение счета и капитализация; Депозиты в драгметаллах. Два варианта металла – золото или серебро. Срок вложения от шести месяцев до 2-х лет. По золоту годовой процент – 4%, по серебру – 3%; Депозит «Оптима» предусматривает перерасчет процентной прибыли по истечении трех месяцев. Если договор будет рассторжен в конце данного периода (1 квартал), начисленные проценты сохраняются. Ставка гривневого вклада – 22% за год; Вклады для пенсионеров представлены программой «Пенсионный депозит». На протяжении периода вклада можно пополнять счет. Ставка в гривне – 22,6%.

Банк «Финансы и Кредит» предлагает депозиты по выгодным условиям, однако перед вложением денег необходимо прочитать отзывы.

Отзывы

Нина Петровна: «Придя в банк «Финансы и Кредит», не смогла досрочно разорвать депозитное соглашение. Банк незаконно установил сроки ожидания на расторжение 10-15 рабочих дней. В тексте договора об этом нет и речи».

3man: «Отделение банка, в котором у меня был депозит, принудительно приостановило выплаты по депозитным счетам в связи с арестом его начальника. Банк незаконно задерживает возвраты по вкладам».