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Депозиты «Финансы и Кредит» – отзывы о банке
13 марта 2014 | Комментарии: 1
Автор: kisanya1988

Финансовое учреждение, банк «Финансы и Кредит» – один из коммерческих лидеров на рынке Украины, основан в октябре 1991 года. По депозитам население занимает 8-е место в рейтинге украинских банков.

Депозиты «Финансы и Кредит» поделены на три группы: для физических лиц, для малого бизнеса и для крупных корпораций. Остановимся на программах вклада для населения:

  1. Депозит на акционной основе (до 31.03.2014 года) за программой «Новые деньги» предусматривает депозиты в долларах и национальной валюте сроком 6 и 3 месяца и ставками 12 и 24% соответственно. Выплата прибыли производится каждый месяц;
  2. «Свободные деньги – заработай больше!» – вклад, принадлежащий к акционным депозитам. Оформляется в гривне (сумма минимум 10 гривен), годовой процент – 20%, два варианта открытия: через отделение банка или с помощью электронной системы расчетов;
  3. Депозит «Великолепная семерка» предлагает вложить сумму от 500 гривен на семь дней под 20,2% в национальной валюте. Проценты начисляются в конце семидневного периода;
  4. Вклад «Классик». Вложение принимаются в долларах, евро, рублях, гривнах и английских фунтах. Срок депозита от 3-х месяцев до двух лет. Процент от вклада рублей на шесть месяцев составляет 4,5%;
  5. «Стандарт». Данный вид депозита для тех, кто хочет сохранить и преумножить капитал одновременно. Ставка процента в гривне за год – 22%. Предусмотрено пополнение счета и капитализация;
  6. Депозиты в драгметаллах. Два варианта металла – золото или серебро. Срок вложения от шести месяцев до 2-х лет. По золоту годовой процент – 4%, по серебру – 3%;
  7. Депозит «Оптима» предусматривает перерасчет процентной прибыли по истечении трех месяцев. Если договор будет рассторжен в конце данного периода (1 квартал), начисленные проценты сохраняются. Ставка гривневого вклада – 22% за год;
  8. Вклады для пенсионеров представлены программой «Пенсионный депозит». На протяжении периода вклада можно пополнять счет. Ставка в гривне – 22,6%.

Банк «Финансы и Кредит» предлагает депозиты по выгодным условиям, однако перед вложением денег необходимо прочитать отзывы.

Отзывы

Нина Петровна:

«Придя в банк «Финансы и Кредит», не смогла досрочно разорвать депозитное соглашение. Банк незаконно установил сроки ожидания на расторжение 10-15 рабочих дней. В тексте договора об этом нет и речи».

3man:

«Отделение банка, в котором у меня был депозит, принудительно приостановило выплаты по депозитным счетам в связи с арестом его начальника. Банк незаконно задерживает возвраты по вкладам».

Bubosha:

«Получаю пенсию в данном банке на протяжении 4-х лет. Ни одной жалобы. Постоянно переоформляю депозитный вклад. Огорчает только плата за использование Интернет системы платежей».
 
Комментариев: 1

Автор: Людмила
17 января 2015 в 08:55

У меня закончился срок действия договора на банковский срочный вклад (депозит) в банке «Финансы и кредит» 15.01.2015г. Отделение банка г. Авдеевка Донецкой области, в котором открыт вклад, уже не работает. Обратилась в отделение г. Димитров 16.01.2015г. Вклад не отдали; сказали, что договор уже пролонгирован. Прийти через две недели, написать заявление о расторжении договора. Получу вклад через СЕМЬ месяцев. Откуда такую цифру взяли? Может еще годик подождать? Видят, что пенсионерка – как хотят, так и дурят! Уже свои «гробовые» не могу забрать. Нельзя доверять украинским банкам!
 
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