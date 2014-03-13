Блог для продвинутых пользователей Сети Архив | Теги Депозиты «Россельхозбанка» на 2014 год в России 13 марта 2014 | Нет комментариев Автор: kisanya1988 «Российский Сельскохозяйственный банк» – государственный банк, инициатором становления которого в 2000 году выступило правительство. По объему активов в России банк находится на пятом месте. Физические лица могут подобрать депозит под собственные предпочтения – срочный или накопительный. По количеству вкладов (в денежном выражении) банк замыкает «семерку» финансовых учреждений России. Депозиты «Россельхозбанка» на 2014 год представлены разнообразными программами вкладов: Вклад «Классический». Максимальный уровень доходности – 10,55%, если открывать депозит в режиме доступа «онлайн», то ставка увеличивается до 10,75% за год; При вкладе за программой «Накопительная» присутствует месячная капитализация, процент прямо зависит от периода вклада. Максимальный процент (открытие в офисе) – 8,4%, открытие с терминала самообслуживания – на 0,2% больше; Депозит «Управляемый». В основе выплаты процентов по данному вкладу лежит сумма денежных средств, которые находятся на счету. Ставка может варьироваться в пределах 6,8-7,1% годовых; С депозитом «Золотая пенсия» Ваша ставка будет увеличиваться с пролонгацией срока вложений, как правило, составляет 7,1-8,25%; «Пенсионный плюс» или депозиты «Россельхозбанка» для пенсионеров. Предусмотрено два срока вкладов: на год и на пару лет, ставки от этого меняются: 1 год – 7,8%, 2 года – 8,15%; Если родители хотят сделать подарок своим детям к совершеннолетию, то подойдет депозит «Детский», предусмотрена капитализация. На ставку влияет сумма и период вклада. Максимальный процент – 9,15% за год; Вклад «Золотой», ставка (открытие в офисе) – 10,75%, в режиме онлайн – 10,95%; «Платиновый». Проценты начисляются на остаточные средства на счету клиента. Максимально можно получить 7,4% годовых; Депозит «Управляемый плюс» предусматривает вложение средств на 1 или 2 года с капитализацией. Минимальная сумма – от 1.500.000 до 150.000.000 рублей. Все ставки на перечисленные депозиты «Россельхозбанка» 2014 года указаны для российского рубля. Permalink Добавить комментарий